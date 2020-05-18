Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 18 мая

В Минздраве показали, в каких областях за последние сутки больше всего украинцев заразились коронавирусом. Так, число инфицированных увеличилось на 325.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 733 (386 выздоровели)

Волынская область - 625 (150 выздоровели)

Днепропетровская область - 843 (95 выздоровели)

Донецкая область - 131 (42 выздоровели)

Житомирская область - 564 (149 выздоровели)

Закарпатская область - 901 (189 выздоровели)

Запорожская область - 382 (185 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1221 (513 выздоровели)

Киев - 2321 (224 выздоровели)

Киевская область - 1 224 (212 выздоровели)

Кировоградская область - 445 (319 выздоровели)

Луганская область - 42 (22 выздоровели)

Львовская область - 1 066 (206 выздоровели)

Николаевская область - 262 (82 выздоровели)

Одесская область - 764 (60 выздоровели)

Полтавская область - 264 (189 выздоровели)

Ровенская область - 1 167 (353 выздоровели)

Сумская область - 163 (89 выздоровели)

Тернопольская область - 1081 (599 выздоровели)

Харьковская область - 789 (147 выздоровели)

Херсонская область - 168 (126 выздоровели)

Хмельницкая область - 267 (67 выздоровели)

Черкасская область - 372 (207 выздоровели)

Черновицкая область - 2 713 (634 выздоровели)

Черниговская область -108 (31 выздоровел).

"Подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5276 выздоровели, 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев. На амбулаторном лечении 12 745 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5 871 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек", - указано в сообщении.

Известно, что всего за период пандемии скончалось 535 украинцев, еще 5 276 человек успешно излечились.

Напомним, российский специалист, аллерголог-иммунолог Рахим Хаитов заявил, что аллергики не входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщала "Страна", в Украине продолжается эпидемия коронавируса. И, хотя число новых заболевших не уменьшается, на этой неделе Кабмин планирует новый виток ослабления карантина. С 22 мая могут запустить работу спортивных клубов, отелей, школ.