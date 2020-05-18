Причиной частичного обрушения стены четырехэтажного жилого дома в Одессе могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом.

Об этом со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха сообщает местное издание "Думская".

В сообщении сказано, что рядом с пострадавшим жилым домом ранее находился банно-прачечный комбинат. Его ранее снесли для строительства многофункционального центра. Именно это и могло стать причиной обрушения здания.

"Дом имел небольшой крен после сноса бани. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сказал Бех.

Отмечается, что по факту обрушения здания начато уголовное производство по части 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20 частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Спасатели остановили разбор рухнувшего жилого дома из-за угрозы нового обвала.