На пленарном заседании третьей сессии, которое состоится во вторник, 19 мая, Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении проект закона о медиа (№2693, 2693-1).

Об этом сказано в повестке заседания, опубликованной на сайте парламента.

Этот законопроект, внесенный председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "слугой народа" Александром Ткаченко, вызвал критику со стороны как украинских журналистов, так и международных организаций.

Как указано в повестке, завтра в сессионном зале о нем доложат сам Ткаченко и нардеп Николай Княжицкий, который представит альтернативный законопроект.

"Страна" подробно разбирала основные положения законопроекта, который значительно усложнит работу журналистов в Украине и позволит власти оказывать давление на СМИ.

Мы также приводили реакцию на этот проект ОБСЕ.

После шквала критики, комитет по информационной политике в конце апреля объявил, что законопроект отправляется на доработку. Однако сейчас, как видим, законопроект поставили на голосование в первый же день после возобновления пленарной работы Рады.