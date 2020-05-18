Государственный секретарь США Майк Помпео, недавно намекавший о возможности создания альтернативной ВОЗ организации, пообщался по телефону с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили темы Украины, ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госдепартамент США.

Беседа состоялась 18 мая.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили усилия по борьбе с COVID-19. Также госсекретарь и министр обсудили сотрудничество Германии и США по некоторым глобальным вызовам, чтобы противодействовать продолжающейся агрессии России против Украины и противостоять дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении Госдепа.

Ранее "Страна" писала о разговоре главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с Помпео, в ходе которого стороны обсудили стратегическое партнерство между странами.

Мы также цитировали слова Помпео о том, что в США не на 100% уверены в создании коронавируса китайскими специалистами.