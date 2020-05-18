В Одессе, где сегодня обвалилась часть жилого дома, прекращены работы по разбору обвалившихся строительных конструкций.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 20.00 в соответствии с рекомендациями работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения", - указывается в сообщении.

Отмечается, что местонахождение всех жильцов поврежденного дома установлено.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20 частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 человек. Спасатели провели эвакуацию восьми человек, из которых двое детей.