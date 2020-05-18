Служба безопасности Украины проверит на нарушения закона интервью, которое журналисту Дмитрию Гордону дали бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская и так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в СБУ.

"СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным", - указано в сообщении.

Напомним, 11 мая на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с нынешним депутатом Госдумы России Натальей Поклонской, которая в 2014 году, работая в органах прокуратуры Крыма, перешла на сторону России. А 18 мая появилось интервью с Игорем Гиркиным.

Как сообщала "Страна", на депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую, которая ранее раскритиковала российское ТВ из-за высмеивания Украины, было совершено покушение.