Украина может возобновить авиационное сообщение со странами Евросоюза уже с 15 июня. Однако это состоится при условии, если ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться.

Об этом в интервью ThePage сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам представителя Минздрава, решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время. Вместе с общественным транспортом откроют межобластное сообщение, в том числе на одном из этапов - и авиационное.

"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в Европейском союзе. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что в министерстве следят за динамикой ситуации с вирусом в ЕС и потенциально готовы открывать границы.

"...Но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - предупредил главный санитарный врач.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как власти собираются запускать транспорт в Украине.

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