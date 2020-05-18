За последние сутки коронавирусом в украинской столице заразился 41 гражданин и один скончался.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2 321 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что среди новых пациентов 26 женщин и две девочки, а также 11 мужчин и двое мальчиков. Госпитализированы было четверо пациентов, остальных поместили на самоизоляцию под наблюдение врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах Киева.

Напомним, по данным Министерства охраны здоровья, 17 мая коронавирус выявлен во всех областях Украины. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой, Киевской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщала "Страна", с 18 мая киевские власти вводят ограничения не въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение касается четырех въездов в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.