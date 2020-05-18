В Киеве с 23 мая планируют возобновить работу наземного транспорта в полном объеме без ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев в эфире телеканала "Украина 24", в понедельник, 18 мая.

"С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамвай, троллейбус, автобус и маршрутные такси. Что касается метрополитена, то мэр города Киева Виталий Кличко неоднократно обращался уже к Кабинету министров с просьбой позволить открытие метрополитена с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Киеве", - сказал он.

По словам Густелева, на данный момент наземный транспорт работает только на 30%. В нем разрешены поездки только по спецпропускам для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

Ранее мы писали, что по словам Кличко в Киеве с 22 мая возобновят работу спортзалы, большие магазины и наземный транспорт.

Также сообщали, что в Министерстве здравоохранения разработали проект рекомендаций для возобновления работы общественного автотранспорта во время смягчения карантина.