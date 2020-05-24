В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике гнездятся около 10 пар одной из крупнейших хищных птиц Украины и Европы - орлана-белохвоста. Из-за размаха крыльев в 2,5 метра это пернатое еще называют "летающим одеялом", "летающим ковром" и "летающей дверью".

О величественной птице рассказали сотрудники заповедника в Facebook.

Орлан-белохвост (также известный как морской орел, речной орел и орел-рыбак) получил свое имя из-за оперения хвоста. В первые годы жизни птицы светлые пятна на хвосте практически незаметны. Лишь на четвертом-пятом году хвост белеет. На его краю постепенно уменьшается темный контур, а на седьмом году хвост почти полностью белеет. С возрастом светлеют также голова и передняя часть тела орлана - он покрывается благородной сединой.

Самцы и самки орлана отличаются только по величине: самки птицы больше. Длина тела птицы составляет до 98 см, а вес - до 7 кг.

Орлан любит рыбу, которую он выхватывает лапами из воды. Он способен выудить добычу массой до 5 кг. Охотится он и на водоплавающих птиц. Если те ныряют, заметив врага, белохвост дожидается их, а потом будет загонять под воду добычу до тех пор, пока та не устанет.

Орлан не брезгует падалью - особенно зимой, когда водоемы покрываются льдом. Тогда птицы патрулируют над лесами в поисках места гибели животных. Орлан также выслеживает зайцев, может поймать тетерева, аиста, цаплю и даже ежа.

Орланы-белохвосты живут до 30 лет. Размножаются эти великаны довольно медленно, как и любые крупные хищники. Половая зрелость у птиц наступает после четырех лет. Орланы - моногамные птицы.

На территории Чернобыльского заповедника гнездятся около 10 пар орланов. Кроме того, через территорию мигрируют еще около 50 птиц. Здесь они чувствуют себя комфортно.

Огромная территория, условия и кормовая база соответствуют биологическим потребностям белохвоста.

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