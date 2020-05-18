В Министерстве здравоохранения Украины заявили об открытии пляжного сезона летом, несмотря на пока не утихающую эпидемию коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания в ведомстве привели правила безопасного отдыха на пляжах.

Соответствующую инфографику МОЗ опубликовало в своем Facebook.

Согласно разъяснениям министерства, обычным отдыхающим на пляже следует соблюдать дистанцию не меньше 2 метров. Также необходимо придерживаться правил личной гигиены.

Кроме того, медики не рекомендуют посещать пляжи людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Для персонала пляжей МОЗ рекомендует следующее:

носить медицинскую маску;

соблюдать безопасную дистанцию до 2 метров;

соблюдать правила гигиены.

Ранее "Страна" приводила обещание главного санврача Виктора Ляшко открыть пляжи для украинцев.

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