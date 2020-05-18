Отдыхающим придется соблюдать на пляже дистанцию. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Украины заявили об открытии пляжного сезона летом, несмотря на пока не утихающую эпидемию коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания в ведомстве привели правила безопасного отдыха на пляжах.

Соответствующую инфографику МОЗ опубликовало в своем Facebook.

Согласно разъяснениям министерства, обычным отдыхающим на пляже следует соблюдать дистанцию не меньше 2 метров. Также необходимо придерживаться правил личной гигиены. 

Кроме того, медики не рекомендуют посещать пляжи людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Инфографика о правилах посещения пляжей

Для персонала пляжей МОЗ рекомендует следующее:

  • носить медицинскую маску;
  • соблюдать безопасную дистанцию до 2 метров;
  • соблюдать правила гигиены.

Ранее "Страна" приводила обещание главного санврача Виктора Ляшко открыть пляжи для украинцев.

Также мы писали о предложении Минздрава лишить детсады Украины игрушек и полотенец.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.