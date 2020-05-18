Миграционные пути красавцев лебедей-кликунов пролегают через Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Однако из-за теплой погоды многие птицы провели там зимовку. А некоторые остались и на лето, чтобы вывести потомство.

Об этом рассказала пресс-служба заповедника в Facebook.

При слове "лебедь" в воображении появляется образ белой птицы с s-образно изогнутой шеей и красным клювом. Но это лебедь-шипун, которого часто можно встретить на украинских водоемах и даже очень близко от жилищ человека.

А вот лебедя-кликуна (северного лебедя) можно увидеть только в дикой природе. Он отличается г-образной шеей и желтым клювом. В полете крылья кликунов, в отличие от шипунов, не издают металлических или свистящих звуков.

Лебеди-кликуны гнездятся от Скандинавии до Чукотки. Зимовать улетают на север Средиземного моря, в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Во время миграции птицы останавливаются на открытых водоемах.

Одним из крупнейших птичьих миграционных путей Украины, Беларуси и всей Европы является восточная часть территории Чернобыльского заповедника - широкая полоса вдоль бассейна реки Припять.

До недавнего времени ученые считали, что с конца XIX - начала ХХ века лебеди-кликуны перестали гнездиться на территории Украины. Но в конце прошлого века были зафиксированы случаи их гнездования на территории Чернобыльской зоны отчуждения как с украинской, так и с белорусской стороны.

Нынешняя зима в Полесье выдалась мягкой. Большинство водоемов так и не покрылись полностью льдом. Кликуны не спешили лететь на юг, а перезимовали на водоемах заповедника. Их можно было наблюдать с осени до весны. Весной большинство этих птиц покинули гостеприимные припятские водоемы. Но некоторые пары остались, чтобы построить гнезда и вывести птенцов.

В январе "Страна" показывала фото зимующих в заповеднике лебедей.

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