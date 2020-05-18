В двух селах Запорожской области усилили карантинные ограничения из-за вспышки коронавирусной инфекции после поминального обеда

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация (ОГА), в понедельник, 18 мая.

Отмечается, что усиленные противоэпидемические мероприятия проводятся в селах Трудолюбимовка и Ровное Михайловского района. В последнем коронавирус обнаружили у пятерых жителей.

В сообщении сказано, что вспышка Covid-19 произошла после поминального обеда - заболела семья, которая его устраивала, а также трое гостей. Сейчас проверяют всех, кто с ними контактировал. Также, в селах установлены карантинные ограничения на две недели.

Кроме того, решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут усилены карантинные ограничения в городе Энергодар Запорожсккой области, чтобы не допустить возможные нарушения в работе Запорожской атомной станции.

По информации главного санитарного врача Запорожской области Романа Терехова, по состоянию на утро 18 мая в Запорожской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 382 случая Covid-19, из них 288 в Запорожье.

Напомним, два дня назад, в Киеве зафиксировали вспышку заражения коронавирусом. За сутки заболели 153 человека.

Также мы писали, по данным на утро 18 мая, количество зараженных Covid-19 в Украине выросло до 18 616 человек. За сутки выявлено 325 новых заболевших, выздоровело 160 пациентов, и умерли 21 человек.