Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены главой Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом написал в Facebook нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

В доказательство главный декоммунизатор привел письмо из СБУ, в котором сказано, что дело о госизмене "отдельных представителей украинской делегации" на переговорах в Минске открыто на основании обращения Вятровича и по решению Шевченковского райсуда Киева от 23 апреля.

Автор поста посокрушался, что в письме постеснялась назвать фамилии "отдельных представителей" и "не поступила по закону (то есть не завела дело - Ред.)" сразу после обращения депутата, из-за чего тому "пришлось обращаться в суд".

"Понятно, что открытие производства - это лишь первый шаг. Ведь президент Зеленский, руководитель его администрации Ермак и председатель СБУ Баканов - давние друзья и коллеги по "Кварталу 95". Одна команда, сообщники. И решение о действиях в интересах государства-агрессора участники переговоров в Минске явно не экспромтом принимали. Трудно вести расследование, когда есть все шансы выйти на самих себя", - отметил Вятрович.

Напомним, заявление на Ермака и Кучму в СБУ Вятрович написал в начале марта.

А Шевченковский райсуд обязал СБУ открыть дело о госизмене 23 апреля.