В США на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) возложили ответственность за высокую смертность во время пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения США Алекса Азара сообщает "Интерфакс", в понедельник, 18 мая.

"Мы должны быть честными по поводу того, почему вспышка Covid-19 вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами", - сказал Азар.

По его словам, ВОЗ "не смогла выполнить свою основную миссию, которая заключается в распространении информации и транспарентности".

Азар добавил, не называя конкретно какую-то страну, что "как минимум одна страна-член организации выставила на посмешище обязательства относительно открытости информации". В прошлом США такую критику неоднократно адресовали Китаю.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. По его словам, ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность. Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ, а Китай - $40 млн".

Уже в мае стало известно, что Трамп передумал и готов финансировать ВОЗ, но лишь на одном уровне с Китаем.