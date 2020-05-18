В Городской клинической больнице Днепра №11 была зафиксирована вспышка коронавируса. Пациентов учреждения, чьи результаты на Covid-19 оказались отрицательными, распустили по домам.

Об этом сообщает в Facebook департамент охраны здоровья населения Днепровской городского совета.

Вспышка началась с пациента, который имел контакт с больным Covid-19. Пациенту сделали забор биоматериала для тестирования ПЦР-системой. После получения положительного результата в больнице провели все положенные противоэпидемические мероприятия и выявили всех контактных лиц, у которых также взяли материалы для ПЦР-тестирования.

После получения результатов все контактные лица, у которых коронавирусная инфекция не подтвердилась, были отправлены домой. Сейчас они находятся под наблюдением медицинских работников.

Контактные с подтвержденным заражением коронавирусом, которые имеют основную патологию, остались в больнице, так как не было возможности перевести их в Клиническую больницу №21, куда попадают пациенты Днепра с Covid-19. Они требуют специфического лечения именно в специализированном отделении Городской клинической больницы №11.

Им была оказана необходимая медицинская помощь в соответствии с протоколами лечения коронавирусной инфекции. Состояние этих пациентов стабильное.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре дома зараженных Сovid-19 начали помечать желтыми листовками.

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