Российский специалист, аллерголог-иммунолог Рахим Хаитов заявил, что аллергики не входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 18 мая.

По словам Хаитова, пациенты с аллергией обычно не подвержены большему риску развития коронавируса и более серьезным осложнениям болезни, чем население в целом. Исключения могут составлять только аллергики с тяжелыми случаями астмы.

Также иммунолог добавил, что пандемия не должна помешать лечению респираторного аллергического заболевания, поскольку его следует держать под контролем.

"Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов", - добавил Хаитов.

Ранее мы писали, что российский эпидемиолог рассказал, как коронавирус поражает не только легкие человека. По его словам, у коронавируса есть разные клинические проявления, так как заражения происходит несколькими разными способами.

Также писали, что ученые узнали, когда риск заболеть коронавирусом наиболее высок. Covid-19 передается от зараженного другим людям за день до появления у него симптомов. В таком случае эффективность масок состоит в том, что их ношение позволяет предотвратить распространение болезни еще до того, как инфицированный о ней узнает.