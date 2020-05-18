Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сказано в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Решение следственной судьи Печерского районного суда города Киева от 19 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве №42017000000000113 подозреваемому отменить. Постановить новое решение, которым в удовлетворении ходатайства прокурора Зварыча С.С. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в уголовном производстве №42017000000000113 отказать", - говорится в документе.

Решение об отмене ареста Апелляционная палата ВАКС приняла 13 мая.

По данным следствия, которое вела военная прокуратура во главе с Анатолием Матиосом, Клименко в 2012-2013 годы с помощью преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на сумму 3,1 млрд грн. Клименко обвинения отрицал и называл их политически мотивированными.

Как писала "Страна", прошлой осенью Печерский суд арестовал недостроенный дом и земельные участки компании, которую связывали с экс-министром доходов.

Подробно о деле Клименко можно прочитать в нашем расследовании.