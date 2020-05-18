В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Но в связи с ситуацией вокруг коронавируса в Украине количество участников пресс-конференции будет ограниченным - в отличие от пресс-марафона, который устраивал а ресторане президент прошлой осенью.

Об этом сообщает НВ.

Сейчас согласовываются различные детали - время, место и формат.

Напомним, предыдущую большую пресс-конференцию Зеленский провел 10 октября. Она длилась 14 часов - с 10 утра до полуночи - с учетом небольших перерывов между группами журналистов. Ее местом проведения стал киевский фуд-маркет, на первом этаже которого собрались журналисты и обычные посетители.

Аккредитовано было около 300 журналистов. Их приводили к президенту на второй этаж сетами по несколько человек. Они подсаживались за стол к гаранту и могли задавать вопросы. При этом ожидавшим внизу журналистам не было слышно, о чем говорят наверху, поэтому многие вопросы повторялись. О чем тогда говорил Зеленский - читайте здесь.