Во вторник, 19 мая, в Украину снова придет дождливая погода. Сухо и солнечно будет лишь в Закарпатье, а также в южных и восточных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-8 градусов. Немного теплее - до +11-13 будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что несмотря на осадки, в дневные часы температура воздуха будет достаточно высокой - до +20-22 градусов. В Закарпатье и в Николаевской области - до +24.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в ГСЧС предупредили о том, что в Украине в ближайшие часы ожидаются заморозки.

Также мы сообщали, что синоптик показала карту двух циклонов и антициклонов, чья битва определит погоду в Украине до конца недели.