В понедельник Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру изменения избирательного адреса. С 1 июля 2020 года станет возможным менять избирательный адрес безотносительно к регистрации места жительства.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, новый порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса Комиссия приняла 18 мая на очередном заседании.

Утвержденный порядок определяет процедуру рассмотрения органом ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) мотивированного обращения гражданина Украины, имеющего право голоса согласно статье 70 Конституции Украины, насчет изменения избирательного адреса. Порядок делает возможным менять избирательный адрес безотносительно к прописке. Это сделано, чтобы упростить реализацию избирательных прав внутренне перемещенным лицам и другим людям, которые вынуждены проживать не по месту прописки.

В ЦИК считают, что возможность изменить избирательный адрес по месту фактического проживания увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

С июля, когда порядок вступает в силу, избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения ГРИ как в бумажной, так и в электронной форме. Заявление в бумажной форме можно подать также через уполномоченное лицо, чьи полномочия оформлены в соответствии с законодательством. Это позволит воспользоваться процедурой людям с инвалидностью.

Заявление следует направлять не позднее, чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться в орган ведения ГРИ с новым заявлением не раньше, чем через 180 дней после даты внесения в ГРИ последнего изменения избирательного адреса такого избирателя.

Как отметил председатель Комиссии Олег Диденко, после начала работы электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" избиратели, которые выразят такое желание, смогут изменить свой избирательный адрес дистанционно.

"...Благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают ", - сказал Диденко.

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