С 19 мая в Киеве начнется вторая волна гидравлических испытаний теплосетей. В связи с этим в столице продолжат отключать горячую воду.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго" на своей странице в Facebook, 18 мая.

"На прочность будут испытываться сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. Около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

Отмечается, что клиенты также могут получить информацию в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

В сообщении сказано, что в 2020 году гидравлические испытания теплосетей в столице начались позже, чем обычно. Причиной послужил карантин из-за коронавируса. После ослабления ограничительных мероприятий в столице, 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенка, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал киевлянам не отключать горячую воду во время карантина.

Также мы писали, что в середине апреля, стало известно, что киевляне задолжали за отопление и горячую воду почти 2 миллиарда гривен.