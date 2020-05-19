Вчера, 18 мая, президент Владимир Зеленский сообщил, что учредит два новых государственных праздника - Курбан-байрам и Ураза-байрам, которые отмечают мусульмане.

Госпраздники в Украине - не обязательно выходные дни. Например, как День соборности или День флага. Поэтому пока неизвестно, получат ли украинцы два дополнительных выходных в году или нет.

"Страна" рассказывает о этих праздниках, которые в нашей стране отмечают приблизительно два миллиона человек, исповедующих ислам. Большинство из них - крымские татары.

Курбан-байрам - дата, история праздника, традиции

Курбан-байрам - первый по значимости мусульманский праздник, переводится как "праздник жертвы".

Дата Курбан-байрама зависит от лунного календаря, поэтому фиксированного дня нет; отмечается в конце июля или в первом половине августа. В 2020 году - 31 июля (пятница).

В основе праздника лежит история о пророке Ибрагиме (Аврааме). Ему приснился ангел Джабраил (отождествляется с архангелом Гавриилом), и сообщил, что Аллах велит ему принести в жертву сына - Исмаила.

Ибрагим, несмотря на душевные переживания, согласился зарезать своего родного человека. Этой воле был готов подчиниться и сам Исмаил. Однако когда обряд приближался к концу, Аллах сделал нож тупым, поэтому Ибрагим не смог убить сына. Жертву заменили на барана. Считается, что это было испытание веры, которую пророк прошел достойно.

Соответственно, теперь Курбан-байрам является праздником жертвоприношения. По описанному примеру мусульмане ежегодно приносят в жертву барана. Предшествуют ему утренняя молитва, в каждой из мечети проводится намаз.

Закалывание барана (овцы) - отдельный ритуал. Убивать животное нужно так, чтобы оно не видело ножа, а смерть была маскмаильно быстрой и не мучительной. Самое важное - перед жертвоприношением мусульмане должны прийти к осознанию, что делают это ради Аллаха. И ни в коем случае не проявлять агрессию.

Животные на обряде жертвоприношения в Киеве. Фото с сайта islam.in.ua

Треть убитого животного потом принято отдать бедным, треть - родственникам, треть - оставить своей семье. В этот день мусумальне навещают близких, молится о душах умерших. По пути из мечети принято подавать милостыню.

Ураза-байрам - дата, история праздника, традиции

Ураза-байрам - второй по значимости мульмуманский праздник, переводится как благословенный праздник. Это большое торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. В 2020 году выпадает на 24 мая, воскресенье.

Рамадан можно сравнить с христианским Великим постом, однако в отношении традиций он сильно отличается. На протяжении этого месяца днем мусульманам нельзя есть и пить, запрещаются развлечения, курение и алкоголь, интимная близость (и мысли о ней). Они усердно молятся. А вечером возвращаются к привычному образу жизни, ужинают и отдают супружеский долг.

К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся, как христиане к Пасхе. Они убирают в доме, готовят праздничные блюда. Обязательный ритуал в этот день - милостыня нищим. Считается, что таким образом верующие заглаживают огрехи, которые могли допустить во время поста.

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров (третий и второй справа) во время Ураза-байрама. Фото: сайта islam.in.ua

Перед праздником мусульмане совершают полное омовение. Затем надевают новые или самые лучшие наряды, идут в гости к родственникам (причем, не только к живым, но и на могилы усопших), дарят близким подарки, ужинают - разговляются, радуются тому, что выдержали пост во имя Бога.