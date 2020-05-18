Словакия со среды, 20 мая переходит к четвертой фазе послабления коронавирусного карантина. Власти страны принимают во внимание положительную эпидемиологическую ситуацию. В частности, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, число выздоровевших значительно превышает количество новых случаев болезни. В минувшие выходные Covid-19 подхватили всего два человека в стране, а в течение нескольких недель суточные показатели редко превышали 10 новых случаев. Об этом сообщает Aktuality.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что с открытием ресторанов, парикмахерских и салонов красоты две недели назад ситуация не ухудшилась, поэтому с 20 мая страна может перейти к четвертой фазе послабления.

Со среды заработают театры и кинотеатры при условии нахождения в них не более 100 человек. Также власти разрешили возобновление работы торговых центров, независимо от их размера. Правда, детские комнаты в них пока останутся закрыты. Также будет действовать ограничение на количество покупателей, которые могут одновременно находиться в одном магазине.

Кроме того, с 20 мая в Словакии откроются бассейны и спортзалы, но только для спортивных клубов. А ресторанам позволят пускать посетителей не только на террасы, но и внутрь.

Определенные послабления вводят и на границе. Гражданам Словакии и тем, кто там проживает, в случае поездки в Австрию, Чехию, Польшу, Венгрию, Германию, Швейцарию, Хорватию и Словению и возврата в течение суток позволят не проходить тест на коронавирус при возвращении и не принуждать к карантину.

Также с 20 мая будет восстановится работа детских садов, а с 1 июня возобновят обучение в первых пяти классах школ.

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