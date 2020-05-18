Несколько крупных авиакомпаний уже сообщили о своих намерениях возобновить сообщение с Украиной. В частности, свою готовность подтвердили Czech Airlines, Swiss, Wizz Air, Lufthansa. Об этом сообщает Аvianews, уточняя, что авиакомпании задекларировали свое желание летать по конкретным маршрутам, однако государства могут сохранять ограничения на полеты.

Украина до сих пор не определила дату, когда разрешит выполнять регулярные международные рейсы и в какие страны. Из-за этого МАУ закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Авиакомпания Czech Airlines заявила о готовности выполнять ежедневные рейсы Прага-Киев с 24 мая, однако позже в системе бронирования продажи были передвинуты на 3 июня.

Также с 25 мая Czech Airlines собиралась возобновить рейсы Прага-Одесса, но в системе бронирования начало полетов стартует с 4 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Авиакомпания Lufthansa собирается вернуть рейс Франкфурт-Киев, выполняя его поначалу трижды в неделю. Продажа открыта на рейсы в июне по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания Swiss декларирует готовоность возобновить рейс Цюрих-Киев с частотой один раз в неделю по воскресеньям в июне. Расписание на другие месяцы еще не готово.

С 1 июля Wizz Air задекларировала открытие базы во Львове и открытие в начале месяца семи новых маршрутов из Львова и Харькова.

Новые маршруты Wizz Air из Львова:

Биллунн - с 1 июля, по средам и воскресеньям

Лиссабон - с 1 июля, по средам и воскресеньям

Таллинн - с 2 июля, по вторникам, четвергам и субботам

Гамбург - с 3 июля — по понедельникам и пятницам

Щецин - с 3 июля, по понедельникам и пятницам

Новые маршруты Wizz Air из Харькова:

Таллинн - со 2 июля, по вторникам, четвергам и субботам

Берлин - с 3 июля, по понедельникам и пятницам

Другие авиакомпании могут продавать билеты на рейсы в Украину с 23 мая. Это связано с тем, что официально правительство страны продлило карантин до 22 мая. Однако ограничения могут быть снова расширены.

Ранее "Страна" писала о заявлении Мининфраструктуры Украины о том, что авиакомпании, анонсирующие рейсы после 22 мая, вводят украинцев в заблуждение.

Также мы сообщали, что СМИ рассказали об изменениях в авиаперевозках после карантина.