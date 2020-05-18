Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на депутатское обращение по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка, уволив его с занимаемой должности 15 мая.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Телеграм-канале.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области М. Банка. Напомню, Банк хотел провести инвентаризацию еврейской областной громады. То есть, провести перепись евреев. Банк уволен с занимаемой должности 15 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, скандал случился после того, как 10 мая полиция потребовала от еврейской общины Коломыи список ее членов с адресами и телефонами. После этого Нацполиция начала служебное расследование относительно стражей порядка в Ивано-Франковской области.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, зачем ивано-франковской полиции понадобился список евреев.