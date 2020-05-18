В понедельник в Одессе произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома на 30 квартир с мансардой. Происшествие случилось в исторической части города, на улице Торговой, 20.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас спасатели ведут работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Из дома уже эвакуированы восемь жильцов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Пострадавший одесский дом. Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

К ликвидации последствий разрушения дома привлечены 76 человек и 20 единиц техники.

Это не первый такой случай в Южной Пальмире. Три года назад там в Малиновском районе рухнула стена многоквартирного жилого дома.

Ранее "Страна" рассказывала и о трагедии во Львове, где обвалившаяся стена детского сада раздавила молодого рабочего.