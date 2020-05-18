В Украине в первом квартале 2020 года смертность оказалась ниже, чем в 2019-м. В стране за три месяца умерли 149 064 человека.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По данным ведомства, за три месяца текущего года в Украине умерли умерли 149 064 человека, тогда как годом ранее - 159 264 человека. Также в марте этого года меньше количество смертей, чем в этом месяце в прошлом году - 48 326 человек против 49 177 человек.

Сообщается, что в этом году снизилась рождаемость - 70 494 человек (в 2019-м - 76 125), и уменьшился миграционный прирост - 6 773 человек (годом ранее 9 485).

По данным Госстата, с начала 2020 года население Украины сократилось на 71 797 человек, в том числе за март - на 27 500 человек, и по состоянию на 1 апреля составляло 41 858 119 человек.

Отметим, за прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 250,8 тысяч человек. На 1 января численность наличного населения в Украине составила 41902,4 тысяч человек.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 535 человек.