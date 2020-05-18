В Министерстве образования украинским преподавателям рекомендуют ставить зачеты по итогам текущей работы, а экзамены проводить после предварительного тестирования средств связи.

Об этом заявил замглавы МОН Егор Стадный, видео обнародовано в Facebook в понедельник, 18 мая.

"По зачетам, мы выходим с утверждением, что преподаватель и студенты между собой знакомы, работали до карантина вместе некоторое время, и те текущие мероприятия накапливались, и в принципе на зачетах как преподаватели мы не ожидаем, что картинка кардинально поменяется - кто-то абсолютно непредсказуемо сдаст этот зачет, и он радикально будет отличаться от того, что было получено в течение семестра. Соответственно, там, где это возможно, мы советуем на зачетах к оценке подходить по итогам текущей работы", - сказал он.

По его мнению, экзамены нужно проводить, потому что теряется ценность самого экзамена. Также в этом контексте очень важна предэкзаменационная консультация.

"Также мы советуем сразу отвести, определенные даты закрепить, когда мы можем продолжить сдачи экзамена в случае, когда у нас какой-то технический сбой произошел и оборвалась связь. Студенты в таких случаях должны зафиксировать, что у них произошел сбой, желательно сфотографировать", - добавил Стадный.

Также он добавил, что министерство в этих вопросах рекомендует, как лучше сделать студентам, а не непосредственно занимается организацией и самым проведением зачетов или экзаменов.

Егор Стадный о зачетах и экзаменах с 4:25

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