Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Об этом он заявил на встрече с представителям крымскотатарского народа, передает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский рассказал, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне, поэтому он согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Уточним, что с 2016 по 2019 годы Джапарова работала на должности первого заместителя министра информационной политики Юрия Стеця. После увольнения она баллотировалась в Верховную Раду под номером четыре от партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Telegram-канал "Политика Страны" напоминает, что Джапарова - бывшая журналистка, работавшая на канале ATR и создававшая проекты для радио "Свобода". Канал приводит комментарий Джапаровой после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, которая состоялась в феврале 2020 года.

"Признала, что тема Крыма отошла на второй план политической и соответственно информационной повестки дня. В связи с чем, Меджлис крымских татар инициирует такие мероприятия, как Марш Достоинства - 3 мая 2020 года. Коротко остановилась на этой инициативе и ее цели по просьбе Рефата Чубарова - привлечь как можно более широкое внимание мира к тому, что происходит в Крыму и помочь международным организациям выполнить свои резолюции", - написала Джапарова на своей странице в ФБ.

"Теперь, на должности первого заместителя главы МИДа она, вероятно, как раз и займётся решением этой задачи - "привлечь как можно более широкое внимание к Крыму", - резюмирует телеграм-канал.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В ночь на понедельник, здание Офиса президента окрасили в цвета флага крымских татар в знак памяти жертв депортации.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский во время встречи с Мустафой Джемилевым заявил, что готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии.