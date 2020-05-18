Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве будет построена новая большая мечеть.

Об этом он сообщил на встрече с представителями крымскотатарского народа в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.

Президент отметил, что ждет проект этой мечети от крымских татар и готов его поддержать.

Также Зеленский выразил им соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Кроме того, президент инициировал создание в Офисе президента рабочей группы для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил сделать исламские праздники государственными в Украине. Он также согласовал назначение бывшей первой замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД.

Также мы писали, что посольство США призвало Россию немедленно вернуть Крым Украине и не призывать крымчан в армию.