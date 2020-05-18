С 1 июня в Украине могут возобновить после карантина работу детских садов. Но это произойдет только в тех регионах, где улучшается эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает телеграм-канал "Слуга народа" со ссылкой на председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Уточняется, что заведение дошкольного образования сможет открыться только при условии выполнения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий на период карантина, которые были разработаны Главным санитарным врачом Украины совместно с МОН.

"Есть надежда, что после того, как правительство утвердит на своем заседании 20 мая этот протокол безопасности для открытия учреждений дошкольного образования, с 1 июня они начнут открываться", - сообщил Сергей Бабак.

В сообщении говорится о том, что сам протокол не является слишком жестким, но в то же время содержит все необходимые нормы.

"В частности, обязательный температурный скрининг всех работников перед началом смены, а детей - каждые 4 часа, постоянная дезинфекция, многократная влажная уборка и проветривание помещения, запрет многократных полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом, ограничения занятий и игр, которые требуют непосредственного физического контакта, сенсорных занятий и игр, в приоритете - игры на свежем воздухе, максимальное физическое дистанцирование. Планируется также отстранения от работы лиц из группы риска (достигших 60-летнего возраста или имеющих хронические заболевания, подавляющие иммунитет)", - говорится в сообщении.

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