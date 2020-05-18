Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что на сегодняшний день банковская система страны не работает и находится в худшем состоянии, чем до Евромайдана.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м", - сказал он.

При этом, утверждает Петрашко, банковский сектор с 2014 года так и остался нереформированным по существу.

"Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов в портфелях государственных банков. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - подчеркнул он.

В связи с этим, по его словам, может возникнуть угроза для роста экономики.

"Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого нужно достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке", - рассказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что по украинским банкам прокатилась волна увольнений. Людей стали чаще вызывать в отделы кадров, чтобы уволить, а не отправить в отпуск за свой счет.

До этого мы писали, что министр Петрашко назвал систему государственных закупок ProZorro странной, поскольку в ней не работает система локализации. Из-за этого украинские предприятия не имеют приоритета при проведении тендеров.