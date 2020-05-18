Зеленский назначил Киеву новых глав районов. Список
Президент Украины Владимир Зеленский назначил десять глав районных государственных администраций в Киеве. Четырем из них при этом удалось остаться на занимаемых должностях во вверенных районах.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса Президента, в понедельник, 18 мая.
Полный список председателей районных госадминистраций (РГА) столицы:
- Шевченковская РГА - Олег Гаряга, занимающий эту должность с 2014 года;
- Соломенская РГА - Ирина Чечотка, ранее возглавлявшая местную районную прокуратуру;
- Святошинская РГА - Сергей Павловский, работавший заместителем ректора по научной работе в Национальном медицинском университете им.Богомольца.
- Подольская РГА - Виктор Смирнов, занимающий должность с 2018 года.
- Печерская РГА - Наталья Кондрашова, работавшая начальником отдела в министерстве развития общин и территорий.
- Оболонская РГА - адвокат Кирилл Фесик.
- Деснянская РГА - предприниматель Давид Шатиришвили.
- Днепровская РГА - Игорь Щербак, ранее - первый заместитель начальника главного управления контроля за благоустройством киевской горгосадминистрации.
- Дарницкая РГА - Ярослав Лагута, с ноября 2019 года исполнявший обязанности руководителя этого района.
- Голосеевская РГА - Сергей Садовой.
Ранее мы писали, что в Украине уволят почти 20 тысяч районных чиновников. Сотрудников, которые попадут под сокращение, предупредят за два месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.
Также мы сообщали, что Зеленский назначил новых глав РГА в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.
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