Президент Украины Владимир Зеленский назначил десять глав районных государственных администраций в Киеве. Четырем из них при этом удалось остаться на занимаемых должностях во вверенных районах.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса Президента, в понедельник, 18 мая.

Полный список председателей районных госадминистраций (РГА) столицы:

Шевченковская РГА - Олег Гаряга, занимающий эту должность с 2014 года;

Соломенская РГА - Ирина Чечотка, ранее возглавлявшая местную районную прокуратуру;

Святошинская РГА - Сергей Павловский, работавший заместителем ректора по научной работе в Национальном медицинском университете им.Богомольца.

Подольская РГА - Виктор Смирнов, занимающий должность с 2018 года.

Печерская РГА - Наталья Кондрашова, работавшая начальником отдела в министерстве развития общин и территорий.

Оболонская РГА - адвокат Кирилл Фесик.

Деснянская РГА - предприниматель Давид Шатиришвили.

Днепровская РГА - Игорь Щербак, ранее - первый заместитель начальника главного управления контроля за благоустройством киевской горгосадминистрации.

Дарницкая РГА - Ярослав Лагута, с ноября 2019 года исполнявший обязанности руководителя этого района.

Голосеевская РГА - Сергей Садовой.

Ранее мы писали, что в Украине уволят почти 20 тысяч районных чиновников. Сотрудников, которые попадут под сокращение, предупредят за два месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Также мы сообщали, что Зеленский назначил новых глав РГА в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.