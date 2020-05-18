Глава Минюста Денис Малюська рассказал, как провел проверку качества питания в Лукьяновском СИЗО, при этом не покидая свой офис.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 18 мая.

"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общего сосуда. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять. (Чувствую, питание в СИЗО улучшится)", — рассказал министр.

Напомним, в апреле сообщалось, что судьи Киева подозревают вспышку коронавируса в Лукьяновском СИЗО.

Также ранее Малюська сообщил, что заполняемость платных камер киевского СИЗО можно будет отследить онлайн.