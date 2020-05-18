Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни подпишет указ, согласно которому исламские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", - сказал Зеленский.

Как известно, мусульмане Украины и всего мира отмечают Курбан-байрам и Ураза-байрам - одни из важнейших в исламе праздников. В исламских странах он является официальным выходным днем.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар. На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, показали видео-инсталляцию, о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымскотатарского народа.