Аналитики прогнозируют, что в 2020 году украинские производители соберут один из худших за последние 5 лет урожай ранней земляники. Такое предположение высказывается на сайте крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар", специалисты которого проанализировали динамику предложения и цен на эту ягоду в первой половине сезона.

"Даже после обвала цены, произошедшего за последние трое суток, стоимость ягоды все равно значительно выше, чем в предыдущие годы. Высокие цены в этом сезоне объясняются худшими погодными условиями - из-за холодной погоды и отсутствие солнца ягода очень плохо вызревает в хозяйствах Юга и на Закарпатье. К тому же сезон украинской клубники-2020 начался на неделю позже, чем год назад - в первых числах мая", - говорится в сообщении.

Урожай ранней земляники является одним из худших за последние 5 лет, констатируют аналитики и объясняют, что это видно по динамике предложения и цен на площадке оптового рынка "Шувар".

"В предыдущие, даже не очень урожайные годы, земляника начинала дешеветь с первых дней продаж, а в этом году, из-за ограниченного предложения, первые две недели сезона цены снижались достаточно медленно, негативная динамика усилилась только после 15 мая ", - рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель департамента" Аналитика "ОРСП" Шувар ".

По состоянию на 18 мая 20120 года на площадке оптового рынка "Шувар" во Львове земляника оптом предлагается по 65-75 грн / кг. За последние трое суток цены упали в среднем на треть, но они все равно остаются рекордно высокими за последние 5 лет. В предыдущие сезоны самая высокая цена 60-65 грн / кг была зафиксирована в середине мая 2019 года, а самая низкая цена 22-25 грн / кг в 2016 году. С начала сезона на площадке ОРСП "Шувар" было продано более 200 тонн земляники - наименьший объем за последние 5 лет.

"С середины мая предложение начала достаточно быстро увеличиваться и скорее всего в ближайшие дни мы увидим более интенсивное снижение цены. Впрочем, уже понятно, что особенностью этого сезона будет рекордно высокая цена на раннюю ягоду. К сожалению, не все производители смогут на этом заработать, некоторые хозяйства потеряли значительную часть урожая из-за заморозков в первой половине мая, "- добавляет Гетьман.

Интересно, что в этом году, несмотря на высокую стоимость, украинская земляника довольно быстро вытеснила с рынка импортную ягоду от производителей Греции и Испании.

Ранее "Страна" писала о том, что эксперты прогнозируют до 80% потери урожая фруктов и ягод из-за апрельских заморозков в Украине.

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