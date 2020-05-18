В пятницу, 22 мая, журналистов могут пустить в кулуары Верховной Рады Украины.

Об этом "Стране" сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По словам нардепа, журналистов необходимо пустить в кулуары, чтобы придерживаться свободы слова.

"22 мая рассмотрят этот вопрос, если не будет никакой вспышки коронавируса, то кулуары для журналистов откроют. Я считаю, что нет никакого смысла не пускать журналистов на второй этаж. Нужно думать, чтобы депутаты журналистов не заразили, а не журналисты депутатов, так как у депутатов много социальных контактов",- сообщил Качура.

Напомним, с сегодняшнего дня парламент вышел из карантина и начал работать в привычном режиме. Это решение было принято на внеочередном заседании в среду, 13 мая.

Ранее спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что парламентских журналистов в ближайшее время не вернут в Раду.