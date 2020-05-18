Большая часть украинских курортных гостиниц собираются возобновить работу с 1 июня, а некоторые из них заработали уже с 15 мая и даже ранее.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, с июня заработают бутик-отель "Отрада" (5*, Одесса), гостиница "Гора" (4*, с.Поляница), "Вилла Санторини" (4*, с.Каролино-Бугаз, Orange Hotel (3*, Одесса), ), курортно-гостиничный комплекс "Свитязь" (4*, Трускавец). При этом первые три гостиницы намерены открыть объекты полностью, тогда как остальные запустят лишь часть номерного фонда.

С 15 мая частичный запуск планировали бутик-отель в Сходнице "Поезия Мандрив" и гостиница "Южная София" (Затока Одесская обл.). При этом по состоянию на 12 мая 2020 года одесский Hotel Mezzanine White и Platium SPA&Resort под Киевом уже начали принимать гостей.

Большинство гостиниц, ориентирующихся на украинских и семейных туристов, ожидают загрузку на уровне показателей 2019 года, тогда как бизнес-отели и гостиницы, принимающие иностранных гостей, прогнозируют снижение загрузки.

Согласно опросу, гостиницы в основном рассчитывают на постоянных клиентов, а также намерены привлекать гостей через OTA и прямые продажи. При этом 40% респондентов рассчитывают привлечь гостей через туристических операторов.

Половина опрошенных гостиниц планирует сократить штат сотрудников на 10-20%, и только 10% - более чем на 50%. Такие гостиницы в основном ориентируются на иностранных гостей и бизнес-поездки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новом этапе смягчения карантина с 22 мая, в который вошли ВНО, спорт и гостиницы.

Также мы писали, что в Турции анонсировали полную отмену системы "все включено" в гостиницах.