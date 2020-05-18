Правительственная льготная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" , не заработала на полную мощность, так как банки не хотят брать на себя рисковать выдачей денежных средств. Всего за три месяца программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине по ней выдали уже 451 кредит на сумму 276 миллионов гривен.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в интервью Liga.net.

"К сожалению, программа, де-факто, не заработала на полную мощность. До обновления программы, за три месяца всеми банками-партнерами программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 451 кредит на общую сумму 276 млн гривен. Это очень мало", - сказал министр.

По его словам, программа не будет работать сейчас, потому что банки не хотят рисковать выдачей средств.

"Что мы предлагаем сейчас по программе 5-7-9% и чем уже можно пользоваться. Если ваш бизнес оборот до 10 млн евро и вы кредит в банке, государство компенсирует вам погашение процентов в течение одного года", - добавил Петрашко.

По его словам, в бюджете под это направление для бизнеса выделено четыре млрд гривен. Этого должно быть достаточно, а если потребуется больше, то будут предлагаться определенные изменения в бюджет. Также правительство работает над программами, которые планирует запустить, чтобы дать доступные кредиты для предпринимателей.

Министр экономики добавил, что доступ к программе портфельных гарантий для банков находится на рассмотрении в Верховной Раде.

"Это нужно для того, чтобы кредитовать приоритетные сектора экономики, усиливать определенные отрасли, которые страдают от той или иной кризиса. Если это будет проголосовано, у нас появится новый инструмент, и мы будем частично брать на себя риски вместе с банками по пул кредитов для различных отраслей ", - подытожил министр.

Ранее "Страна" писала, почему программа "5-7-9%" не дала толчок полномасштабному развитию в Украине малого и среднего бизнеса, как рассчитывалось изначально.

Напомним, 29 апреля Кабмин поддержал проект закона, которым предлагается давать кредиты представителям малого бизнеса под государственные гарантии на портфельной основе.

Ранее мы писали, что 15 апреля Кабмин своим постановлением расширил кредитную программу 5-7-9. Так, правительство вдвое увеличило максимальную сумму кредита, расширило круг лиц, которые могут на него претендовать и снизило базовые ставки.

Также мы сообщали, что в Украине по программе 5-7-9% выдали всего 369 кредитов для бизнеса на сумму 232 миллиона гривен.