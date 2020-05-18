Бывшему народному депутату прокуроры САП сообщили о подозрении в получении незаконной компенсации почти в миллион гривен за жилье в Киеве. По данным правоохранителей, у нардепа имеется квартира в центре столицы, но несмотря на это, он снимал номер в отеле "Киев". Об этом говорится на странице САП в соцсети.

"Как следствие, с ноября 2014 года по август 2019 года безосновательно было выплачено на аренду более 937 тыс. грн. Сейчас бывшему нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением",- отмечается в сообщении.

В случае доказательства вины нардепу грозит до 8 лет лишения свободы. Также в САП добавили, что указанный экс-нардеп является подозреваемым в еще одном деле - о хищении $20 млн государственного Ощадбанка (Киев).

Таким образом, можно предположить, что речь идет о Станиславе Березкине, который ранее в парламенте входил в группы "Видродження" и Воля народа". Напомним, по делу о хищении $20 миллионов Ощадбанка были задержаны 10 человек, включая сына нардепа Березкина.

Также мы сообщали, что подозреваемая в хищении $20 млн кредита в Ощадбанке дочь нардепа Березкина сбежала в Монако.