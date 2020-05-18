После публикации видео, как олигарх-беглец и друг Петра Порошенко Владимир Плахотнюк передает президенту Молдовы Игорю Додону пакет, в котором могли находиться деньги, молдавская оппозиция готовится инициировать процедуру импичмента главы государства.

Об этом со ссылкой на вице-председателя парламента от оппозиционной партии "Платформа DA" Александра Слусаря пишет "Интерфакс".

"То, что было показано, это очень серьезно. Мы детально изучим это видео и, скорее всего, инициируем процедуру отстранения Додона. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. Но повторяю, после технического анализа видеофайла мы, в соответствии с положениями Конституции, предпримем действия по отстранению президента от должности", - сказал Слусарь.

Отметим, что упомянутое видео обнародовал 18 мая депутат от оппозиции Юрий Реница. Сообщается, что ролик был снят 7 июня 2019 года, перед сменой власти и бегством Плахотнюка из Молдовы. Тогда Додон пытался договориться с Плахотнюком о создании коалиции Партии социалистов и Демократической партии. Обнародовавший видео депутат утверждает, что тогда Плахотнюк и его соратник Сегей Яралов передали президенту пакет с деньгами.

Сам Додон факт встречи Плахотнюком не отрицает, но заявляет, что ничего о содержимом пакета не знает, а денег он не брал.

Согласно Конституции Молдовы, импичмент президента может быть инициирован не менее чем одной третью депутатов парламента. При этом отстранение президента от должности в случае голосования должны поддержать не менее, чем две трети парламентариев. В настоящее время пропрезидентская Партия социалистов имеет в парламенте более одной трети мест - 37 из 101.

Если инициатива об отстранении от должности главы государства утверждается, то в течение 30 дней должен быть инициирован референдум об отставке президента.

Напомним, олигарх и друг Петра Порошенко Владимир Плахотнюк летом прошлого года подал в отставку с поста председателя Демпартии (после ее перехода в оппозицию), а также отказался от депутатского мандата. После этого он покинул страну. Осенью его обвинили в отмывании и участии в краже денег из банковской системы и объявили в розыск.