Руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что примерно половина зараженных коронавирусом украинцев не знают, где и как подхватили болезнь.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"50% – это те случаи, у кого тип передачи инфекции не установлен, около 30% – это тесный контакт с подтвержденным случаем и 8% – там, где был факт путешествия", - сказал он.

При этом, утверждает Кузин, возможность тестирования людей с симптомами коронавируса, или кто контактировал с такими людьми, якобы была доступна с первого поступления ПЦР-тестов в Украину.

Более того, Кузин также высказался против массового тестирования украинцев на коронавирус.

"Массовое тестирование, увы, не помогает найти дополнительные какие-то случаи на массовом уровне, потому что любое тестирование должно иметь определенную цель, то есть мы должны отсортировать людей по определенным характеристикам и принять определенную врачебную тактику", - подчеркнул он.

Напомним, что по состоянию на утро 18 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 616 человек. Из них в Киеве был зафиксирован 41 случай заболевания.