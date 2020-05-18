Сегодня, 18 мая, главный санитарный врач Виктор Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций Минздрава - второго и третьего этапов выхода из карантина. Свое мнение можно присылать на электронную почту Povoroznyk.igor@gmail.com до 18:00 19 мая.

В документе МОЗ пять блоков, которые касаются проведения внешнего независимого оценивания выпускников (ВНО), работы садиков, отелей, транспорта, спортзалов и финтес-центров.

"Страна" изучила данные рекомендации. Наотмашь можно сделать вывод, что сложнее всего выполнить их полностью будет садикам, работу которых планируют возобновить с 1 июня. Чиновники прописали запрет на мягкие игрушки, контакт воспитателя и детей, требуют изменить режим питания и сделать перестановку в комнатах.

В урезанном виде заработают и финтес-центры, открытия которых с нетерпением ждут украинцы. В них пока не заработают бассейны и спа, изменят формат групповые тренировки.

Постояльцам отелей следует быть осторожными - они могут оказаться заблокированы в своем номере, если у них проявятся симптомы ОРВИ.

Изменения коснутся и общественного транспорта, запуск которого с 22 мая поддержал президент Зеленский. В салон не должны брать "стоячих" пассажиров и без масок.

Что еще планирует рекомендовать Минздрав - разбиралась "Страна".

Проведение ВНО

Рекомендации по внешнему независимому оцениванию школьников таковы:

Обеспечить информирование участников про ОРВИ, которые могут быть причиной недопущения к тестированию.





Возможность участия в дополнительном тестировании для тех, кто не сможет принять участие по состоянию здоровья.





Накануне проведения ВНО необходимо определить маршрут участников, чтобы сократить между ними контакт.





Составить график, по которому участников будут пускать в место проведения ВНО. Он необходим для того, чтобы мерять температуру и избегать столпотворения.





В здание запрещается вход сопровождающим (за исключением для участников-инвалидов).





На входе должны размещаться антисептики с содержанием более 70% этиловых спиртов.





В санитарных комнатах должны быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца. Использование многоразовых полотенец запрещено.





В аудиториях за час до начала тестирования и после проведения должна проводиться уборка с дезинфекцией всех поверхностей и мест для сидения.





Аудитории, в которых проводится тестирование, перед и после него должны проветриваться не менее чем на протяжении 30 минут. Входные двери должны быть открыты на протяжении всего ВНО.





Должно обеспечиваться дежурство медицинских работников.





Определить места рассадки участников с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. А именно чтобы рядом с участником, впереди и сзади него места были свободны.





Педагоги, у которых температура превысит 37,2, должны быть отстранены от проведения тестирования.





На выходе из здания должны размещаться два контейнера с надписями "Использованные маски" и "Использованные перчатки".

Детские сады

Перед началом смены должен проводиться скрининг всех работников садика. Если у них температура выше 37,2 или есть признаки ОРВИ, к работе они не должны быть допущены.

Температурный скрининг детей проводится при входе в садик и каждые четыре часа. Данные записываются в журнал.

Если утром температура у ребенка превышает 37,2, то он не достукается в садик. Если температура повышается на протяжении дня - изолируется, об этом сообщается его родителям. В документе МОЗ отмечается, что "при изоляции ребенка важно не допускать у него тревожных ощущений и учитывать его психологическое состояние".

Родители должны приводить ребенка в садик в маске или респираторе. Ожидание на территории может быть ограничено.

На входе должны размещаться антисептики с содержанием более 70% этиловых спиртов.

Измерение температуры, обработка рук антисептиком, обучение "правилам этикета кашля" должны проходить в игровой форме и на личном примере воспитателя.

Во время карантина запрещается использование:

многоразовых полотенец,

мягких игрушек,

ковровых покрытий с длинным ворсом,

переобувание с уличной обуви внутри помещения (где надо переобуваться - не уточняется - Ред. ),

), проведение массовые мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии участии детей больше, чем из одной группы и при присутствии зрителей (родителей).

Во время карантина рекомендуется:

проведение дополнительных игр и упражнений, которые бы доносили до детей важность профилактики и социального дистанцирования;

отдавать предпочтение активностям на свежем воздухе;

переформатировать размещение в комнатах таким образом, чтобы максимально обеспечить физическое дистанцирование;

ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и воспитателями, а также с использование большого количества дополнительного инвентаря;

ограничить сенсорные занятия и игры (например, лепку);

обеспечить адаптивное питание (не поясняется, как может быть реализовано - Ред.), чтобы минимизировать количество детей, которые питаются одновременно и находятся за одним столом.

Садик должен обеспечить сотрудников пятидневным запасом масок и антисептиков. Постоянно должны быть в наличии жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах.

Работники садиков должны быть обучены пользоваться масками и как их правильно утилизировать.

Об ограничениях родители должны быть информированы при входе в садик, на его официальных страницах в Интернете и соцсетях.

Дезинфекция поверхностей и влажная уборка должны проводиться не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.

Проветривание помещений должно проводиться не менее чем за 15 минут до открытия и регулярно поочередно в комнатах на протяжении дня.

Средства индивидуальной защиты, использованные салфетки должны собираться в одноразовые полиэтиленовые пакеты и утилизироваться.

От работы должны быть временно отстранены сотрудники садиков старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Работники садиков обязаны:

регулярно мыть руки с мылом, обрабатывать их антисептиками не реже чем каждые 2 часа, после посещения туалета, общественных мест, уборки, обслуживания детей.

воздерживаться от контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, кашель.

самоизолироваться при появлении симптомов ОРВИ.

Отели

Руководители отеля должны назначить сотрудника, который бы отвечал за измерение температуры всем работникам. Те сотрудники, у которые температура выше 37,2 или есть признаки ОРВИ, не должны быть допущены к работе.

На входе в отель должны размещаться информационные материалы о профилактике коронавируса.

Рабочие места должны быть оборудованы антисептиками с содержанием более 70% этиловых спиртов. Целесообразно разместить яркий баннер о необходимости дезинфекции рук.

При проявлении симптомов ОРВИ или повышения температуры у постояльца отеля он должен быть изолирован в номере до приезда скорой. Ее должен вызвать персонал.

Разрешается одновременное пребывание в вестибюле из расчета не больше одного человека на десять квадратных метров.

Допуск посетителей отеля и пребывание в нем (вне номера) разрешается только в маске и так, чтобы были закрыты нос и рот.

Адмнистрация отеля обеспечивает и контролирует, чтобы постоятояльцы не скапливались в холле, лифтах, возле ресепшена.

Во избежание очередей при заселении должна быть предусмотрена возможность онлайн-регистрации. На ресепшене устанавливается экран между персоналом и посетителями.

На территории отелей запрещается работа конференц-залов, финтеса и спа-центров.

Питание может быть организовано путем доставки еды в номер по предварительному заказу в ресторанах отеля или же на открытых площадках, в том числе под тентами, на верандах и при условии соблюдения дистанции не менее чем 1,5 метра между соседними столиками. За одним столиком могут сидеть не более чем четыре человека без учета детей до 14 лет.

Администрация отеля обязана обеспечивать:

минимум пятидневный запас средств индивидуальной защиты,

постоянное наличие жидкого мыла и бумажных полотенец,

ежечасную влажную уборку мест наибольшего скопления людей,

дезинфекцию поверхностей, с которой контактируют постояльцы (стойка регистрации, ручки дверей, кнопки лифта) каждые 3-4 часа,

бесперебойную работу систем вентиляции,

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в одноразовые полиэтиленовые пакеты с дальнейшей утилизацией,

ограничить массовые собрания работников в закрытых помещениях,

временно отстранить от работы сотрудников из группы риска: старше 60 лет или с хроническими заболеваниями.

Работники отеля обязаны:

регулярно мыть руки с жидким мылом и обрабатывать их антисептиков не реже чем раз в два часа, после посещения общественных мест, туалета, обслуживания,

воздерживаться от контакта с людьми, которых симптомы ОРВИ и кашель,

самоизолироваться в случае появления симптомов ОРВИ.

Транспорт

Здесь, как и везде, перевозчики должны назначить сотрудника, который бы отвечал за измерение температуры всем работникам.

Сотрудники, у которые температура выше 37,2 или есть признаки ОРВИ, не должны быть допущены к работе.

Водитель, кондукторы и члены экипажа на протяжении всего рейса в транспорте должны быть в респираторах или масках.

Запрещаются перевозки пассажиров без маски или респиратора. Перевозить можно пассажиров в пределах количества мест для сидения - то есть как в столичном транспорте сейчас.

В случаях межобластного пассажирского сообщения в регион, которые не ослабил карантин, перевозки разрешаются в пределах 50% от числа сидячих мест. Рассадка должна быть такой, чтобы рядом с пассажиром, впереди и сзади него было свободное место.

В каждом транспорте должно обеспечиваться информирование пассажиров о мерах профилактики коронавируса.

В транспорте следует проводить влажную уборку с использованием моющих средств перед каждым рейсом. У дверей в транспорте целесообразно разместить антисептики.

На каждом входе в помещение автостанций также нужно разместить информационные материалы о профилактике коронавируса и антисептики.

Разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не более одного человека - обязательно в маске - из расчета ​​на 10 квадратных метров в зале обслуживания пассажиров.

Между работниками в кассах и пассажирами должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика.

В очереди в кассы должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Работа залов ожидания рейса не разрешается.

Администрация автостанции должна:

обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток,

организовать влажную уборку помещений автостанции с использованием моющих средств не реже чем каждые 5 часов, перед открытием и после окончания рабочего дня автостанции,

регулярно, каждые 2 часа, проветривать рабочие помещения,

ограничить массовые собрания работников в закрытых помещениях,

временное отстранить от работы лиц из группы риска: старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Работники автостанции обязаны:

регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа, после посещения общественных мест, туалета, уборки.

воздерживаться от контакта с теми, кто имеет симптомы ОРВИ.

Спортзалы и финтес-клубы

Если у сотрудника температура выше 37,2 или есть признаки ОРВИ, к работе он не допускается. Всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение.

Во время проведения индивидуальных занятий разрешается, чтобы один человек находился на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия - не более одного человека на 5 квадратных метров.

Проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи.

На входе должны быть размещены антисептики с содержанием более 70% этиловых спиртов. Целесообразно разместить яркий баннер о необходимости дезинфекции рук.

В зоне проведения занятий рекомендовано разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря.

Во время карантина запрещается:

использование многоразовых полотенец и выдача их клиентам,

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов,

функционирование бассейнов,

функционирование спа-зон и услуг массажа,

функционирование фитнес-баров,

функционирование детских комнат,

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями,

проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт,

проведение занятий для детей до 14 лет,

Тренажеры для кардиотренировок, которыми пользуются длительный период, нужно разместить не ближе чем 2,5 метра друг от друга.

Необходимо учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

должны иметь маску или респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком,

персонал должен быть обеспечен пятидневным запасом масок и антисептиков,

работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их,

сотрудник должен самоизолироваться в случае появления симптомов ОРВИ.

От работы должны быть временно отстранены сотрудники, которые находятся в группе риска: старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Требования к уборке помещения: