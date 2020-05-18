Почти пять тысяч туристов, которые отдыхали на австрийских горнолыжных курортах Санкт-Антон и Ишгль, решили подать коллективный иск против местной власти из-за намеренного сокрытия информации о вспышке коронавируса в этих регионах.

Об этом сообщает издание "The Washington Post".

Как считает глава австрийской ассоциации защиты прав потребителей Питер Колб, игнорирование мер безопасности в курортных зонах во время пандемии коронавируса могло быть связано с преследованием финансовых интересов. В уголовном процессе также рассматривается вопрос о намеренном замалчивании информации высокопоставленными политиками, главами регионов, руководителями отелей и лыжных трасс, пренебрегавших здоровьем приезжих туристов.

Как рассказал житель Нью-Джерси в США, который вернулся из Австрии, он заразил своего пожилого отца, и тот скончался менее чем через три недели. Американец писал жалобы в ассоциацию защиты прав потребителей в Австрии и в графе "Понесенные убытки" оставил запись: "Я не знаю, как объяснить человеческую жизнь финансовыми условиями".

Бернхард Зангерл, семья которого приобрела деревенский бар "Китцлок" в Ишгле, рассказал, что зимой и в начале весны никто не замечал явных симптомов коронавируса. По его словам, кашель и заболевания гриппом легко объяснялись холодным сезоном в горах. Уточняется, что в марте в этом баре зафиксировали первого зараженного COVID-19 — им стал бармен. Затем вся семья Зангерл, в том числе его беременная сестра, и сотрудники "Китцлока" заразились инфекцией.

Как отмечается, туристы вносят в бюджет Австрии весомую сумму за отдых в Альпах: около полумиллиона путешественников каждую зиму приезжают в Ишгль и около четверти миллиона посетителей — в Санкт-Антон.

Напомним, с 1 мая Австрия вышла из режима самоизоляции, из Вены запускают авиарейсы в европейские города.

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