После того, как синоптики прогнозировали теплую и дождливую погоду в Украине, стало известно, что 18 мая в некоторых областях страны ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также синоптики предупреждают о порывах ветра.

"18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, какой будет погода до конца недели. По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в Украине будет преимущественно прохладная и облачная погода.

Также мы сообщали, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко спрогнозировал падение урожая зерновых в 2020 году примерно на 10 миллионов тонн. В ведомстве ожидают, что украинские аграрии соберут около 65-68 млн тонн.