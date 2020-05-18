Иностранцы, которые воспользовались услугами украинских суррогатных матерей, могут забрать младенцев из Украины, соблюдая установленные Кабинетом Министров правила. В частности, согласно распоряжению Кабмина от 14 марта о временном ограничении пересечения государственной границы, иностранцы могут въезжать в Украину по согласованию с МИД. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ Министерства на запрос журналистов.

"Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", - говорится в ответе.

Кроме этого, родители-иностранцы могут подать запрос, обратившись в Офис украинского омбудсмена.

"Упомянутые выше механизмы предоставляют возможности для въезда на территорию Украины указанной в Вашем запросе категории иностранных граждан", - говорится в ответе МИД.

При этом внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что въезд и пребывание иностранцев на территории Украины должно происходить с соблюдением правил, установленных постановлением Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

МИД не уточняет, о каких правилах идет речь, однако данное постановление, среди прочего, предусматривает обязательное прохождение теми, кто пересекает госграницу, 14-дневной обсервации в изоляторах либо самоизоляции с использованием приложения "Дій вдома".

Подробности относительно обращений родителей-иностранцев или заграничных посольств в ответе не уточняются.

Напомним, на днях выяснилось, что в киевском отеле "Венеция" содержатся 46 младенцев, которых произвели на свет украинские суррогатные матери для иностранцев.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в Киеве застряли десятки младенцев "на экспорт".