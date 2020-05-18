Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон разработали совместную инициативу по выходу Европейского союза из кризиса, который возник на фоне эпидемии коронавируса. Лидеры стран представят ее сегодня на видеоконференции.

Об этом сообщает CNBS News.

Так, начало видеоконференции запланировано на 19:00 по Киевскому времени. На ней Меркель и Макрон представят "франко-германскую инициативу". Источники из французского правительства утверждает, что план предусматривает ряд изменений.

"…они внесут предложения в области здравоохранения, экономического восстановления, цифрового перехода, экологического перехода и промышленного суверенитета", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно отчету Европола, открытие границ в европейских странах, предусмотренное в рамках смягчения карантина, может привести к значительному росту нелегальной миграции в ЕС.

Также "Страна" писала, что в ЕС пообещали приготовиться ко второй волне коронавируса, которая может спровоцировать новое закрытие границ для мигрантов на континенте