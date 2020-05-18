Фракция "Голос" примет предложение первого замглавы делегации в ТКГ Алексея Резникова поучаствовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, но в рамках диалога о реализации ее "Плана холодной деоккупции" территорий Донбасса и Крыма.

Документ предусматривает выход Украины из Минских соглашений.

Об этом со ссылкой на лидера фракции "Голос" Сергея Рахманина пишет "Интерфакс-Украина".

"Приобщиться к работе ТКГ в качестве наблюдателей "Голос" согласится, если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации": первого системного плана возвращения Крыма и Донбасса, который мы презентовали еще зимой", - сказал Рахманин.

По словам Рахманина, "Голос" не поддерживает Минские договоренности, а предлагает начать выход из них. Соответствующий план ("План холодной деоккупации Крыма и Донбасса") представители политсилы готовы передать властям.

При этом, по словам Сергея Рахманина, фракция "Голос" выступала и выступает "против предоставления делегации в ТКГ официального статуса, поскольку это ведет к официальному признанию переговоров с марионетками Кремля".

"И для этой работы нет и не было необходимости вводить в ТКГ чиновников. Они могли бы быть наблюдателями на переговорах", - сказал глава фракции.

Напомним, "План холодной деоккупации оккупированных районов Донбасса и Крыма" в "Голосе" презентовали еще в феврале 2020 года. Автором документа выступил Сергей Рахманин. Он утверждал, что Украина должна выйти из Минских соглашений, но внедрить альтернативный план урегулирования ситуации. Он включал прекращение огня, разоружение, внедрение временной международной администрации, деоккупацию Донбасса и возврат Крыма.

Впрочем, ответа на вопрос, как побудить Россию и сепаратистов отказаться от Минских соглашений и принять новый план, документ не давал.

Также мы писали, что представители Киева хотят видеть на заседаниях Трехсторонней контактной группы переселенцев, а именно – священников, спортсменов и журналистов.