На этой неделе Верховная Рада собирается рассмотреть в первом чтении законопроект №2590, который может легализовать двойное гражданство в Украине. При этом норма о едином гражданстве в Конституции сохраняется, то есть власти будут воспринимать лиц с двойным гражданством, как граждан Украины, несмотря на второй паспорт.

Это будет касаться в первую очередь иностранцев, служивших в ВСУ, представителей украинской диаспоры за рубежом, бежавшим от преследования в России - то есть тех, для кого украинский паспорт, как минимум, второй.

Некоторые политические силы уже назвали законопроект Зеленского "сдачей национальных интересов", поскольку он может легализовать паспорта РФ на Донбассе.

Разбирались, зачем президент предлагает проголосовать за закон о двойном гражданстве, о чем в нем говорится и связан ли он с паспортами РФ в Крыму и на Донбассе.

Что заявили на согласительном совете

На сегодняшнем согласительном совете в Верховной Раде представитель президента Руслан Стефанчук сказал, что Владимир Зеленский просит парламент рассмотреть законопроект №2590.

По словам Стефанчука, в законопроекте о двойном гражданстве, частично воплощена инициатива президента "объединить 65 миллионов украинцев по всему миру". При этом речь идет об украинцах из определенного списка стран.

"Это не открытый перечень, он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином. То есть это не будет волюнтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах", - пояснил Стефанчук (в тексте законопроекта говорится, что в список не могут быть включены государства, признанные в Украине "государством-агрессором" или "государством-оккупантом", то есть Россия - Ред.).

Также он отметил, что законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспорскими организациями.

Руслан Стефанчук анонсировал рассмотрение законопроекта о двойном гражданстве в Раде

Против включения законопроекта в повестку выступили в Европейской солидарности и Батькивщине. На согласительном совете в Раде Юлия Тимошенко потребовала снять вопрос, поскольку его рассмотрение закончится "распадом территории Украины".

На это спикер парламента Дмитрий Разумков решил оставить законопроект, но при необходимости пообещал отправить его на доработку.

Глава комитета по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, который был автором другой версии законопроекта, заявил, что документ точно нужно будет дорабатывать, поскольку в нем есть спорные моменты. Но сделать это без документа в сессионный зал невозможно.

По данным нардепа от фракции Европейская солидарность Виктории Сюмар, законопроект могут рассмотреть 19 мая. Повестки на этот день на сайте парламента пока нет.

Что известно о законопроекте

Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона №2790 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" 13 декабря 2019 года.

В тексте говорилось, что отдельные категории лиц могут быть освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины. То есть легализуется двойное гражданство для иностранцев.

Согласно Конституции в Украине действует единое гражданство, но механизмов наказания за двойное гражданство нет. То есть Украина просто не признает факт второго гражданства. Проблемы со вторым паспортом могут возникнуть у госслужащих и судей, поскольку по закону граждане других стран не могут занимать эти должности.

Что, впрочем, не мешало это делать той же Ульяне Супрун - которая является гражданкой США. Но если законопроект примут - можно будет заполнить хоть весь Кабмин и судейский корпус иностранцами, которым по такому случаю будет выдаваться еще и укранский паспорт.

Легализация двойного гражданства может коснуться иностранцев, которые служили по контракту в ВСУ, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. А также лиц, которые являются гражданами государства-агрессора и подверглись в своей стране преследованиям, то есть бежавших от преследований из России. Их хотят освободить от обязанности выходить из своего первого гражданства для получения украинского.

Они должны будут представить декларацию об отказе от иностранного гражданства, которую выдает для заполнения инспектор с украинской стороны. Но обращаться в свою родную страну за подтверждением отказа не нужно. По сути слова об отказе от гражданства другой страны - это просто формальность.

После получения гражданства иностранцы из указанной в законопроекте категории должны будут отправить свой первый паспорт в уполномоченные органы государства, которое выдало этот документ, то есть на родину. Но опять же это не значит, что человек лишился другого гражданства. Просто у него не будет на руках паспорта - он сможет забрать его в своей стране, когда туда поедет.

По факту эта норма чисто декларативная. Ничто не помешает отправить в посольство страны своего первого гражданства пустой конверт, а в украинскую миграционную службу предъявить квитанцию с почты. Так делали, например, украинцы, которые хотели получить гражданство РФ - пока там действовала похожая норма. Сейчас ее для граждан Украины в России отменили вообще.

Также проект закона предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для приобретения гражданства Украины - "по праву почвы". Об этой инициативе "объединить 65 миллионов украинцев" говорил Стефанчук.

Это может касаться тех, чьи предки родились или постоянно проживали на территориях, входивших на момент их рождения или проживания в состав УНР, ЗУНР, УССР. Отметим, что границы УНР никогда четко не определялись. На некоторых картах в них включали, к примеру, нынешний Краснодарский край и часть Белгородской и Ростовских областей РФ.

Законопроект и паспорта на Донбассе

В партии Порошенко уже заявили, что законопроект Зеленского фактически легализует российские паспорта на Донбассе. Об этом сказала нардеп Европейской солидарности Ирина Геращенко.

"В повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины", - заявила она и добавила, что власть собирается проводить выборы на Донбассе одновременно с местными выборами на всей территории Украины.

"А кто будет выбирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, и это будет полная сдача национальных интересов", - сказала Геращенко.

В тоже время, в законопроекте о двойном гражданстве о легализации российских паспортов, которые получили проживающие в Крыму и на Донбассе украинцы, не говорится. Он касается иностранцев, для которых украинское гражданство станет вторым.

Что касается паспортов РФ, выданных в Крыму и на Донбассе, то Украина их не признает. А значит, по закону, у украинцев на этих территориях нет никакого второго гражданства.

Ситуация с Крымом и Донбассом разная. После аннексии полуострова, Россия автоматически распространила гражданство на проживающих там. Украина назвала ситуацию принудительным предоставлением гражданства РФ и не признала его. Значит, это не может быть основанием для утери украинского паспорта.

На Донбассе Россия заявила об упрощении условий для получения своего гражданства. Уполномоченные миграционные органы размещены на территории Ростовской области. А чтобы получить паспорт РФ украинцы должны обратиться самостоятельно. То есть формально выдача таких паспортов происходит не на территории Украины и добровольно.

В МИД Украины уже заявляли, что указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов не изменит тот факт, что жители неподконтрольной территорий Донбасса являются гражданами Украины. А в Кабмине назвали такие паспорта фейковыми. То есть, пока второй паспорт, полученный украинцами в Донбассе и Крыму, для Украины ничего не значит.

Хотя ряд депутатов прошлого созыва, например, Семен Семенченко и Олег Мусий предлагали внести законопроекты, предлагающие наказать украинцев, получивших гражданство страны-агрессора. Вплоть до автоматического лишения гражданства и конфискации имущества. В итоге Семенченко свое предложение так и не зарегистрировал, а проект Мусия был отозван.

Кстати, 15 мая представитель Украины в Контактной группе Алексей Резников заявил, что у полпреда "ЛНР" Владислава Дейнего есть российское гражданство и продемонстрировал фотокопию.

На это сегодня в "ДНР" ответили, что наличие у жителей Донбасса, представляющих Луганск и Донецк в Минске, российских паспортов не дает оснований не вести с ними переговоры.

Глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что такой набор документов типичен для жителей неподконтрольной части Донбасса.

Паспорта и земельный закон

Уже после появления законопроекта появилась версия, что его специально готовят под закон о продаже земли.

Дело в том, что в Украине первые годы будет запрещено покупать землю иностранцам - как фирмам, так и физлицам. И норма о выдаче им паспортов теоретически открывает гражданам других стран путь к приобретению украинской земли до снятия этого запрета.

Правда, не всем. В первую очередь этническим украинцам. А уже во вторую - иностранцам, которые имеют особые заслуги перед Украиной.

Обе опции - особенно вторая - в принципе позволяют начать раздавать украинские паспорта тем, кто хочет стать собственником сельхозугодий в Украине. Вопрос, насколько массово смогут это делать.

Другое дело, что крупные западные агрофирмы, которые могут иметь виды на украинский чернозем, скорее всего захотят попасть на украинский рынок в качестве юридических лиц и напрямую, а не через подставных лиц. Что будет возможно только после референдума. Но в теории, земельный рынок с принятием института двойного гражданства откроется и для иностранцев-физлиц, которые смогут получить украинский паспорт.